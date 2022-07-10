"Samsung Шредингера": производство новейших 3-нм процессоров не такое массовое, как было заявлено

Samsung пока не раскрывает заказчиков 3-нм полупроводников. В пресс-релизе говорится только, что чипы будут первоначально использоваться для "высокопроизводительных вычислительных приложений". Массовое производство не будет осуществляться на заводе Samsung в Пхёнтхэке, где установлено новейшее производственное оборудование. Чипы будут производиться в кампусе в Хвасоне, который также является местом разработки производственных технологий, что наводит на мысль о том, что производство будет не таким массовым, как ранее заявляла компания.

По словам поставщиков и других источников, первыми получателями вычислительных чипов станут китайские криптовалютные майнеры. Но из-за недавнего падения стоимости криптовалют, клиенты могут оказаться ненадежными в долгосрочной перспективе.