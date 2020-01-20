Наука и технологии
Сегодня 18:02
Samsung сменила директора по смартфонам из-за успехов Huawei
Назначен опытный человек
Samsung объявила о назначении нового главы мобильного подразделения компании. Им стал вице-президент Но Тхэ Мун. Как пишут журналисты, такие шаги компания предпринимает, чтобы защитить свою долю на рынке смартфонов от конкурента в лице Huawei.
Но Тхэ Муну 51 год, но он всё равно был самым молодым вице-президентом Samsung. Ранее под руководством господина Но большая часть производства мобильных устройств была передана сторонним организациям в Китае.
Напомним, в третьем квартале 2019 года Samsung оставалась лидером на рынке мобильных телефонов с 21-процентной долей. Однако Huawei подобралась к компании слишком близко, отвоевав 18-процентную долю. И это несмотря на то, что китайскую компанию в прошлом году занесли в «чёрный» список министерства торговли США.