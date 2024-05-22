Samsung сменила руководителя полупроводникового отдела

Опубликовано 22 мая 2024, 23:11
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Samsung сменила руководителя полупроводникового отделаПосле отставания в области ИИ
Samsung Electronics провел реорганизацию своего полупроводникового подразделения, назначив на должность руководителя Чжун Ён Хёна. Этот шаг направлен на то, чтобы противостоять доминированию конкурента SK Hynix на быстрорастущем рынке чипов с искусственным интеллектом.
Чжун, специалист по микросхемам памяти, заменит Кюн Кье-Хюна. Перестановки связаны с опасениями по поводу отставания Samsung в производстве чипов HBM, имеющих решающее значение для обучения моделей искусственного интеллекта. SK Hynix может похвастаться превосходными производственными мощностями и агрессивными планами расширения.
Аналитики считают это стратегическим ответом, направленным на сохранение лидерства Samsung в производстве чипов. Опыт Чжуна, по мнению аналитиков, необходим для того, чтобы ориентироваться в конкурентной борьбе.
Хотя реакция фондового рынка поначалу была сдержанной, Samsung наращивает производство HBM и ожидает значительного увеличения поставок в этом году.
Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный