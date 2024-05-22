Samsung сменила руководителя полупроводникового отдела

Чжун, специалист по микросхемам памяти, заменит Кюн Кье-Хюна. Перестановки связаны с опасениями по поводу отставания Samsung в производстве чипов HBM, имеющих решающее значение для обучения моделей искусственного интеллекта. SK Hynix может похвастаться превосходными производственными мощностями и агрессивными планами расширения.

Аналитики считают это стратегическим ответом, направленным на сохранение лидерства Samsung в производстве чипов. Опыт Чжуна, по мнению аналитиков, необходим для того, чтобы ориентироваться в конкурентной борьбе.

Хотя реакция фондового рынка поначалу была сдержанной, Samsung наращивает производство HBM и ожидает значительного увеличения поставок в этом году.