Наука и технологии
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Samsung снова закрыла завод по производству новых смартфонов
До вторника
Информационное агентство Reuters сообщило о том, что Samsung снова закрыла завод по производству новых смартфонов — Galaxy Z Flip и Galaxy S20. Компания уже поступала так неделей раньше. Как и в прошлый раз, причиной закрытия стало заражение сотрудника коронавирусом.
Samsung Electronics приостановила работу завода в Куми, Южная Корея, после того, как один из сотрудников получил положительный результат в тесте на вирус. Предприятие намерены открыть во вторник после тщательной дезинфекции.
На заводе в Куми производят недавно представленные компанией устройства серий Galaxy Z Flip и Galaxy S20.
Помимо Samsung, о закрытии завода заявила и LG Innoteck, поставляющая модули камеры для Apple iPhone. Предприятие также не будет работать в понедельник из-за дезинфекции.