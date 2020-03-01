Samsung снова закрыла завод по производству новых смартфонов

Samsung Electronics приостановила работу завода в Куми, Южная Корея, после того, как один из сотрудников получил положительный результат в тесте на вирус. Предприятие намерены открыть во вторник после тщательной дезинфекции.

На заводе в Куми производят недавно представленные компанией устройства серий Galaxy Z Flip и Galaxy S20.

Помимо Samsung, о закрытии завода заявила и LG Innoteck, поставляющая модули камеры для Apple iPhone. Предприятие также не будет работать в понедельник из-за дезинфекции.