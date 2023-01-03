Samsung создала дисплей, который можно и сложить, и растянуть

11:54, 03 января 2023
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Samsung создала дисплей, который можно и сложить, и растянутьПредназначен для ноутбуков
В понедельник Samsung Display заявила, что на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе представит дисплей, который можно складывать и растягивать одновременно. Он получил название Flex Hybrid.
Фото: Samsung
По словам Samsung Display, Flex Hybrid — это 10,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3, который можно расширить до 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Южнокорейский производитель заявил, что Flex Hybrid нацелен на применение в ноутбуках.
Выставка CES 2023 продлится с 4 по 7 января.