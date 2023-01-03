Samsung создала дисплей, который можно и сложить, и растянуть

По словам Samsung Display, Flex Hybrid — это 10,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3, который можно расширить до 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10. Южнокорейский производитель заявил, что Flex Hybrid нацелен на применение в ноутбуках.

Выставка CES 2023 продлится с 4 по 7 января.