Наука и технологии
Сегодня в 13:41
Samsung создала приклеиваемые к коже дисплеиОни могут работать при растягивании до 30% от первоначального размера
Samsung разработала эластичные OLED-дисплеи, способные повторять рельеф поверхности, к которой прикреплены. Их можно будет применять в медицинских целях.
Сообщается, что гибкие экраны можно приклеить даже к человеческой коже. В дисплеях Samsung использовала матрицы нового типа с «фотоплетизмографическим» сенсором. Технология может фиксировать биометрические данные в течение длительного периода. Дисплей ощущается как пластырь, поэтому не будет мешать спать или заниматься упражнениями.
koreatimes.co.kr
Это удобное решение для медицинских задач. Можно измерять определённые показатели, что важно при многих заболеваниях. Такие экраны подойдут и для детей, и для взрослых.
Samsung утверждает, что сенсор и дисплей могут нормально функционировать даже при растяжении на 30% от их первоначального размера.