Это удобное решение для медицинских задач. Можно измерять определённые показатели, что важно при многих заболеваниях. Такие экраны подойдут и для детей, и для взрослых.

Samsung утверждает, что сенсор и дисплей могут нормально функционировать даже при растяжении на 30% от их первоначального размера.