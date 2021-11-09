Samsung создала совершенно новый тип оперативной памяти для смартфонов

Наука и технологии
Сегодня в 14:34
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Samsung создала совершенно новый тип оперативной памяти для смартфоновИ не только для смартфонов
Samsung объявила о разработке первого в мире чипа памяти LPDDR5X DRAM. Компания утверждает, что новинка обеспечивает в 1,3 раза более высокую производительность и уменьшенное на 20% энергопотребление по сравнению с LPDDR5 DRAM.
Samsung рассказала, что новый чип памяти изготовлен по 14-нм техпроцессу. Каждый отдельный чип характеризуется ёмкостью в 16 ГБ. Скорость передачи данных у LPDDR5X DRAM равна 8,5 Гб/сек. Это в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5. Модули памяти могут быть ёмкостью до 64 ГБ.
Новый чип можно использовать в смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже в гарнитурах виртуальной реальности. Не исключено, что Samsung будет применять LPDDR5X DRAM в грядущей серии Galaxy S22.
Источник: Sammobile