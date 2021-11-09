Samsung создала совершенно новый тип оперативной памяти для смартфонов

Samsung рассказала, что новый чип памяти изготовлен по 14-нм техпроцессу. Каждый отдельный чип характеризуется ёмкостью в 16 ГБ. Скорость передачи данных у LPDDR5X DRAM равна 8,5 Гб/сек. Это в 1,3 раза быстрее, чем у LPDDR5. Модули памяти могут быть ёмкостью до 64 ГБ.

Новый чип можно использовать в смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже в гарнитурах виртуальной реальности. Не исключено, что Samsung будет применять LPDDR5X DRAM в грядущей серии Galaxy S22.