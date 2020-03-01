Samsung создала улучшенный дисплей для смартфонов

Именно поэтому новый дисплей потребляет на 15% меньше энергии по сравнению с предыдущими поколениями. В целом, проблема с энергопотреблением одна из ключевых в создании 5G-смартфонов.

Сообщается также, что новый дисплей Samsung имеет наиболее низкий уровень синего излучения среди существующих аналогов — менее 6,5%.

В Samsung Display не объяснили, как им удалось добиться таких показателей. Журналисты считают, что могло помочь использование новых материалов. В описании дисплея в принципе было сказано мало. Только то, что он обеспечивает высокое качество изображения. Тем не менее, низкое энергопотребление и низкий уровень синего излучения подтверждены сертификатами UL (Underwriters Laboratories) и SGS (Société Générale de Surveillance).