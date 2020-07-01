Samsung создала устройство для дезинфекции и подзарядки смартфонов одновременно

Устройство, запущенное на рынке Таиланда, называется UV Sterilizer. Оно может работать не только со смартфонами, но и с другими гаджетами, например смарт-часами или беспроводными наушниками. Кроме того, устройство может легко очистить солнечные очки.

UV Sterilizer представляет собой футляр, в который нужно класть гаджеты. Во время дезинфекции он ещё может и заряжать их беспроводным способом — поддерживается стандарт Qi с мощностью 10 Вт. Габариты устройства составляют 228 х 128 х 49 мм.

UV Sterilizer оценён в 1590 бат (около 3600 рублей). Когда он появится на других рынках, пока неизвестно.