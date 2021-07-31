Samsung создаст планшет с большим гибким экраном

Второй патент называется «Foldable mobile phone with transitional graphical user interface» («Складной мобильный телефон с промежуточным графическим пользовательским интерфейсом») . По сути, это будет смартфон в формате книжки. По рисункам видно, что в правом верхнем углу гибкого экрана есть вырез под фронталку. На внешней стороне корпуса имеется дополнительный экран, над которым расположена ещё одна камера. Основная задняя камера состоит из трёх модулей.

Выпустит ли Samsung такие устройства на рынок, пока неясно.