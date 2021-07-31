Samsung создаст планшет с большим гибким экраном

Samsung создаст планшет с большим гибким экраномИ смартфон-книжку
Об этом свидетельствует название одного из документов — «Tablet computer». В этом патенте описывается планшетный компьютер с экраном, который сгибается вовнутрь. Также из документации ясно, что у него будут разъёмы USB Type-C и др.
Samsung
Второй патент называется «Foldable mobile phone with transitional graphical user interface» («Складной мобильный телефон с промежуточным графическим пользовательским интерфейсом») . По сути, это будет смартфон в формате книжки. По рисункам видно, что в правом верхнем углу гибкого экрана есть вырез под фронталку. На внешней стороне корпуса имеется дополнительный экран, над которым расположена ещё одна камера. Основная задняя камера состоит из трёх модулей.
Выпустит ли Samsung такие устройства на рынок, пока неясно.