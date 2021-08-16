Samsung создаст процессоры с помощью технологий искусственного интеллекта

Наука и технологии
Сегодня в 14:43
Samsung создаст процессоры с помощью технологий искусственного интеллектаЭто улучшит их характеристки и сократит время проектирования
Samsung заявила, что следующее поколение мобильных процессоров она изготовит с помощью технологий искусственного интеллекта.
Компания намерена применять программное обеспечение DSO.ai от Synopsys. С его помощью будут создаваться процессоры серии Exynos. Сообщается, что DSO.ai — это первое коммерческое применение программ с ИИ в проектировании процессоров.
Надо понимать, что не все процессы будут переданы алгоритмам. Компания намерена использовать обучение с подкреплением только для автоматического поиска лучшей конструкции. Стоит отметить, что вариантов конструкции чипов может быть 10⁹⁰⁰⁰⁰.
В Synopsys утверждают, что их программа способна увеличить частоту процессоров на 18% и снизить их энергопотребление на 21%. А время разработки снизится с шести месяцев до одного.