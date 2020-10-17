Samsung стала лучшим работодателем в мире

Forbes провела исследование совместно с компанией Statistica. В нём анонимно участвовали более 160 тысяч человек из 58 стран. Они были сотрудниками как с полной занятостью, так и с частичной. Опрос проходил в июне-июле.

Итак Samsung возглавила список из 750 международных корпораций с филиалами как минимум в 45 странах. Что интересно, Apple оказалась лишь на шестом месте, а Alphabet — владелец Google — на восьмом.