Наука и технологии
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Samsung стала лучшим работодателем в мире
Среди 750 компаний!
Южнокорейская компания Samsung стала лидером в рейтинге лучших работодателей в мире по версии Forbes. Составители списка спрашивали людей, кого они могли бы рекомендовать в качестве работодателя, если учитывать реакцию компании на COVID-19, то, как она привлекает таланты, поддерживает ли гендерное равенство и т.д.
Forbes провела исследование совместно с компанией Statistica. В нём анонимно участвовали более 160 тысяч человек из 58 стран. Они были сотрудниками как с полной занятостью, так и с частичной. Опрос проходил в июне-июле.
Итак Samsung возглавила список из 750 международных корпораций с филиалами как минимум в 45 странах. Что интересно, Apple оказалась лишь на шестом месте, а Alphabet — владелец Google — на восьмом.
Gizmochina