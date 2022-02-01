Samsung уличили в разливе кислотных отходов

Наука и технологии
Вчера в 21:50
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Samsung уличили в разливе кислотных отходовЭкологи говорят, что это убило всё живое в ближайшем водоёме
В окрестностях завода Samsung в Остине, штат Техас, обнаружили крупную утечку токсичных веществ. Кислотные отходы попали в приток реки Харрис-Бранч.
На данном заводе производятся полупроводниковые компоненты для различных устройств. Сообщается, что с предприятия в водоём попало 763 тысячи галлонов кислотных отходов.
По данным экспертов, утечка длилась более 100 дней, и её последствия являются серьёзными. Экологи утверждают, что в результате разлива «практически не осталось выживших организмов» в водоёме. Показатели кислотности (pH) в воде изменились с нормальных 6-8 до 2-4. А это смертельный уровень для рыб.
Samsung утверждает, что прекратила сбросы. Компания также заявила, что наняла специалистов по очистке и намерена предотвратить дальнейшее распространение отходов по течению.
Источник: TechPowerUp