Наука и технологии
Сегодня 19:21
Samsung уличили в воровстве дизайна Apple
Мелочь, но всё-таки
На выставке CES 2020 Samsung показала не только новые устройства, но и программное обеспечение, которое выпустит в будущем. И всё бы ничего, но во время презентации компании наблюдатели заметили плагиат на некоторые дизайнерские решения Apple.
В частности Samsung показывала сервис Samsung Pass, который отвечает за безопасный доступ к данным с помощью биометрической идентификации. Представитель компании объяснял на презентации разницу между различными способами идентификации: распознаванием лица, сканированием отпечатков пальцев и др. На слайде в это время были показаны иконки для соответствующих функций. Журналисты заметили, что иконка для распознавания лиц подозрительно похожа на ту, что использовала Apple для Face ID.
На самом деле, сходство слишком сильное. Хоть это и мелочь, но она представляется забавной в свете давнего конфликта между Apple и Samsung по поводу «воровства идей».