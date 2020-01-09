Samsung уличили в воровстве дизайна Apple

В частности Samsung показывала сервис Samsung Pass, который отвечает за безопасный доступ к данным с помощью биометрической идентификации. Представитель компании объяснял на презентации разницу между различными способами идентификации: распознаванием лица, сканированием отпечатков пальцев и др. На слайде в это время были показаны иконки для соответствующих функций. Журналисты заметили, что иконка для распознавания лиц подозрительно похожа на ту, что использовала Apple для Face ID.