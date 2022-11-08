Samsung установила новый рекорд скорости в сети 5G

Испытания проводились в партнёрстве с NBN Co., компанией из Австралии. NBN использует различные усовершенствования программного обеспечения, чтобы получить максимальную отдачу от новой сети 5G.

Во время полевых испытаний была достигнута средняя скорость скачивания 1,75 Гбит/с и средняя скорость загрузки 61,5 Мбит/с. Пиковая скорость скачивания составила 2,7 Гбит/с, и она достигается на расстоянии 10 км от источника, что является наиболее впечатляющей частью.

Samsung и NBN заявляют, что испытания являются важным шагом в развитии сетей 5G не только в густонаселённых городских районах, но и в сельской местности.