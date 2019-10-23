Samsung увеличила прибыль благодаря успешным продажам iPhone 11

Так, по словам анонимного источника, Samsung намерена увеличить поставки собственных панелей Apple до 50 миллионов единиц уже во второй половине 2019 года. Рост прибыли корейской технологической компании можно отследить по количеству дисплеев, которые она отгрузила производителю iPhone: в июле их число составило 3,9 млн единиц, в августе произошел заметный рост до 8,4 млн единиц, который продолжился еще и в сентябре, в течение которого Samsung отгрузила 9,9 млн дисплеев для Apple.

Важно отметить, что Samsung не является монополистом в вопросе поставок OLED-дисплеев для яблочной компании — экраны для iPhone также поставляет LG, а со следующего года к ним подключится еще и BOE.