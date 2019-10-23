Наука и технологии
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Samsung увеличила прибыль благодаря успешным продажам iPhone 11
Только с июля по август прибыль выросла более, чем в 2 раза
Корейское издание Money Today опубликовало материал, в котором говорится о том, что Samsung занялось наращиванием производства OLED-дисплеев для нужд Apple. Связано это с огромным коммерческим успехом iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, построенными как раз на базе решений от корейского гиганта.
Так, по словам анонимного источника, Samsung намерена увеличить поставки собственных панелей Apple до 50 миллионов единиц уже во второй половине 2019 года. Рост прибыли корейской технологической компании можно отследить по количеству дисплеев, которые она отгрузила производителю iPhone: в июле их число составило 3,9 млн единиц, в августе произошел заметный рост до 8,4 млн единиц, который продолжился еще и в сентябре, в течение которого Samsung отгрузила 9,9 млн дисплеев для Apple.
Важно отметить, что Samsung не является монополистом в вопросе поставок OLED-дисплеев для яблочной компании — экраны для iPhone также поставляет LG, а со следующего года к ним подключится еще и BOE.
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