Samsung уволила сотрудника за утечки о смартфонах

Блэсс отметил, что перед запуском линейки Galaxy S21 мог публиковать лучшие утечки о смартфонах. К сожалению, Samsung узнала о деятельности человека, который сливал ему информацию.

Блэсс не стал называть имя уволенного сотрудника, чтобы не навредить его репутации при поиске новой работы. Инсайдер решил собрать для него средства на период, пока сотрудник находится без работы. Сбор пожертвований Блэсс открыл на сайте gofundme.ru. Инсайдер пообещал передать все деньги пострадавшему сотруднику. На момент публикации новости собрано лишь $350 из $5000.