Samsung уволила сотрудников поддержки, которые жаловались на принуждение к неоплачиваемой работе

Через день после публикации Ларсон получила email, в котором сообщалось, что женщину временно отстранили от работы. Спустя четыре недели Ibbu завявило девушке, что она уволена. «Изучив вашу активность на платформе, Ibbu определило, что существуют основания для вашего удаления с платформы», — написали в письме. Также Ларсон обвинили в раскрытии конфиденциальной информации.

Женщина не единственная, кто пострадал. Два других сотрудника тоже сообщили The Verge, что были исключены из «миссии» Samsung Mobile после разговора с журналистами. Samsung пока не прокомментировала ситуацию.