Samsung уволила сотрудников поддержки, которые жаловались на принуждение к неоплачиваемой работе

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Samsung уволила сотрудников поддержки, которые жаловались на принуждение к неоплачиваемой работеРаботники пострадали за свои высказывания
В апреле СМИ опубликовали истории сотрудников службы поддержки Samsung, которых заставляли выполнять работу за бесплатно. Эти люди общаются с клиентами в чате на Samsung.com. Южнокорейский производитель и кадровое агентство Ibbu нарушили права сотрудников, и только одна пострадавшая работница осмелилась назвать своё имя — Дженнифер Ларсон (Jennifer Larson). Как оказалось, её уволили за такую смелость.
Через день после публикации Ларсон получила email, в котором сообщалось, что женщину временно отстранили от работы. Спустя четыре недели Ibbu завявило девушке, что она уволена. «Изучив вашу активность на платформе, Ibbu определило, что существуют основания для вашего удаления с платформы», — написали в письме. Также Ларсон обвинили в раскрытии конфиденциальной информации.
Женщина не единственная, кто пострадал. Два других сотрудника тоже сообщили The Verge, что были исключены из «миссии» Samsung Mobile после разговора с журналистами. Samsung пока не прокомментировала ситуацию.