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Samsung уволила тысячу сотрудников из-за Xiaomi

Не выдерживает конкуренции в Индии
До середины 2017 года Samsung была явным лидером по продажам смартфонов в Индии. Но случился переломный момент, и место южнокорейского гиганта заняли китайские производители, в частности Xiaomi. Дела у Samsung пошли настолько плохо, что теперь она решила сократить тысячу рабочих мест, чтобы уменьшить расходы.

Не обернулись успехом даже запуск смартфонов серий Galaxy M и Galaxy A и снижение цен на продукты на 40%. Индийцы остались непреклонны и продолжили покупать бюджетники китайцев. Samsung ничего не осталось, кроме как сократить штат сотрудников в Индии, причём не только тех, кто задействован в сборке смартфонов, но и тех, кто работает с другой электроникой.

Сейчас южнокорейская компания имеет около 20 тысяч рабочих в Индии. Сообщается, что руководство Samsung пересматривает производительность труда 10% сотрудников. На сегодняшний день уволено уже 150 человек из запланированных 1000. Сокращение штата завершится в октябре этого года.

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