Samsung уволила тысячу сотрудников из-за Xiaomi

Не обернулись успехом даже запуск смартфонов серий Galaxy M и Galaxy A и снижение цен на продукты на 40%. Индийцы остались непреклонны и продолжили покупать бюджетники китайцев. Samsung ничего не осталось, кроме как сократить штат сотрудников в Индии, причём не только тех, кто задействован в сборке смартфонов, но и тех, кто работает с другой электроникой.

Сейчас южнокорейская компания имеет около 20 тысяч рабочих в Индии. Сообщается, что руководство Samsung пересматривает производительность труда 10% сотрудников. На сегодняшний день уволено уже 150 человек из запланированных 1000. Сокращение штата завершится в октябре этого года.