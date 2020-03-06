Samsung в третий раз закрыла завод в Корее из-за коронавируса и решила перенести производство из страны

Samsung приостановила работу на предприятии в Куми после того, как один из сотрудников получил положительный результат в проверке на коронавирус. Стоит отметить, что данный завод изготавливает новые флагманские смартфоны Samsung серии S20 и складной аппарат Z Flip.

В итоге Samsung объявила, что временно перенесёт производство смартфонов во Вьетнам. Эта мера позволит поставить устройства потребителям вовремя. На предприятии в Южной Корее работа должна начаться в субботу. Полностью выпуск смартфонов в родной стране Samsung восстановится после стабилизации ситуации с коронавирусом.