Samsung вложит $648 млрд в развитие ИИ и чипов

Часть средств, примерно 300 трлн вон, может быть направлена на создание новых производственных мощностей для выпуска чипов на юго-западе Южной Кореи. Также в план входят центры обработки данных для ИИ, аккумуляторные технологии и дисплеи.

Власти страны рассчитывают с помощью проекта снизить концентрацию технологических компаний вокруг Сеула и создать новые промышленные центры в регионах.

Представители Samsung и SK Hynix обсуждают ускорение строительства объектов для производства памяти из-за роста спроса на компоненты для ИИ.