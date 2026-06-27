Samsung вложит $648 млрд в развитие ИИ и чипов

Опубликовано 27 июня 2026, 13:091 мин.
Samsung вложит $648 млрд в развитие ИИ и чиповНовый план
Samsung Group готовит масштабную инвестиционную программу, которая, по данным южнокорейских СМИ, рассчитана на поддержку развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производства полупроводников. Объем возможных вложений оценивается в 1 квадриллион вон, что составляет около $648 млрд.
© Ferra.ru
Часть средств, примерно 300 трлн вон, может быть направлена на создание новых производственных мощностей для выпуска чипов на юго-западе Южной Кореи. Также в план входят центры обработки данных для ИИ, аккумуляторные технологии и дисплеи.
Власти страны рассчитывают с помощью проекта снизить концентрацию технологических компаний вокруг Сеула и создать новые промышленные центры в регионах.
Представители Samsung и SK Hynix обсуждают ускорение строительства объектов для производства памяти из-за роста спроса на компоненты для ИИ.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#чип,