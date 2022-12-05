Samsung впервые назначила президентом компании женщину

Ли Ён Хи работает в Samsung Electronics с 2007 года. В 2012 году её повысили до должности вице-президента. До прихода в Samsung в 2007 году Ли работала в L'Oreal. Samsung благодарит её за продвижение имиджа и бренда телефонов Samsung Galaxy.

Кроме того, Samsung рассматривает продвижение Ли на пост президента важного подразделения компании как шанс для других сотрудниц приложить усилия и подняться по карьерной лестнице.