Samsung впервые назначила президентом компании женщину

12:10, 05 декабря 2022
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Samsung впервые назначила президентом компании женщинуОна работала там с 2007 года
Компания Samsung официально объявила, что выдвинула женщину на должность президента. Это Ли Ён Хи. Теперь она возглавляет Глобальный маркетинговый центр подразделения Samsung DX (Device eXperience). Это тот же отдел, который курирует бизнес смартфонов.
Фото: Unsplash
Ли Ён Хи работает в Samsung Electronics с 2007 года. В 2012 году её повысили до должности вице-президента. До прихода в Samsung в 2007 году Ли работала в L'Oreal. Samsung благодарит её за продвижение имиджа и бренда телефонов Samsung Galaxy.
Кроме того, Samsung рассматривает продвижение Ли на пост президента важного подразделения компании как шанс для других сотрудниц приложить усилия и подняться по карьерной лестнице.