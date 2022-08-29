Samsung всё-таки представила «Гнусмас» — виртуальный аватар

Samsung утверждает, что идея создания G∙NUSMAS возникла из шутки, которую люди произносят всякий раз, когда компания выпускает новый продукт, — что Samsung, должно быть, наняла инопланетянина для проектирования и разработки. «G∙NUSMAS», как вы могли догадаться, слово, составленное из букв названия компании в обратном порядке.