Samsung всё-таки представила «Гнусмас» — виртуальный аватар

Samsung всё-таки представила «Гнусмас» — виртуальный аватарЭто синий милый инопланетянин
Samsung утверждает, что идея создания G∙NUSMAS возникла из шутки, которую люди произносят всякий раз, когда компания выпускает новый продукт, — что Samsung, должно быть, наняла инопланетянина для проектирования и разработки. «G∙NUSMAS», как вы могли догадаться, слово, составленное из букв названия компании в обратном порядке.
Пока об инопланетянине известно не много: его родная планета Nowus-129 находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли. Это кстати отсылка на адрес штаб-квартиры компании, 129 Suwon в Южной Корее.
Samsung
Samsung планирует выпустить серию коротких видеороликов, в которых подробно расскажет историю G∙NUSMAS, начиная с его рождения и случайного прибытия на Землю. Аватар дебютирует на IFA 2022. Пользователи смогут общаться с G ∙NUSMAS через социальные сети, метавселенную и другие цифровые каналы.