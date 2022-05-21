Samsung вылила кислотные отходы в водоём. Что сейчас с ним происходит

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Samsung вылила кислотные отходы в водоём. Что сейчас с ним происходитКажется, всё восстанавливается
В январе полупроводниковый завод Samsung слил около 763 000 галлонов кислотных отходов в пруд для ливневых стоков, что привело к фатальному падению уровня pH и гибели водных организмов в притоке Харрис-Бранч-Крик. Издание Sammobile рассказало, как там обстоят дела сейчас.
Сообщается, что экосистема начала восстанавливаться. По словам специалистов, организмы в ручье Харрис-Бранч-Крик, включая многочисленные виды рыб и беспозвоночных, были обнаружены в нескольких зонах водоёма. Загрязняющих же веществ там не нашли. Samsung также работает над ремонтом пруда для ливневых стоков и выемкой загрязнённых отложений.
Процесс восстановления должен завершиться в июне этого года. Регуляторы будут контролировать приток каждую неделю, пока пруд снова не заработает.