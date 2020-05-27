Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком

Новая дебетовая карта не имеет комиссии за обслуживание счёта и предлагает эксклюзивные льготы для Samsung Pay. Пользователи также могут выбирать между открытием индивидуального или совместного счёта для управления денежными средствами. Использовать карту можно будет в США.

Ключевая особенность новинки — глубокая интеграция с Samsung Pay. После одобрения карта сразу появится в приложении. Физическую карту пользователи получат по почте. Активировать её можно будет в один тап в приложении.

Что касается кэшбэка, то пользователи смогут зарегистрироваться в программе Samsung Rewards и зарабатывать очки за каждую покупку через Samsung Pay. Эти очки можно будет обменять на деньги.