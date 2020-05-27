Наука и технологии
Сегодня 18:33
Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком
Пока она доступна только американцам
Южнокорейская компания Samsung выпустила собственную банковскую карту с кэшбеком — Samsung Money. Для этого производитель устройств объединился с финансовым стартапом SoFi и платёжной системой MasterCard.
Новая дебетовая карта не имеет комиссии за обслуживание счёта и предлагает эксклюзивные льготы для Samsung Pay. Пользователи также могут выбирать между открытием индивидуального или совместного счёта для управления денежными средствами. Использовать карту можно будет в США.
Ключевая особенность новинки — глубокая интеграция с Samsung Pay. После одобрения карта сразу появится в приложении. Физическую карту пользователи получат по почте. Активировать её можно будет в один тап в приложении.
Что касается кэшбэка, то пользователи смогут зарегистрироваться в программе Samsung Rewards и зарабатывать очки за каждую покупку через Samsung Pay. Эти очки можно будет обменять на деньги.