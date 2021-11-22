Samsung выпустит адаптер питания, подходящий ко всем устройствам

Наука и технологии
Сегодня в 18:20
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Samsung выпустит адаптер питания, подходящий ко всем устройствамУ него есть три порта
Стало известно, что южнокорейский производитель Samsung работает над новых быстрым сетевым зарядным устройством под номером EP-T6530. Компания назвала его Power Adapter Trio. Его особенностью станет возможность быстрой зарядки всех устройств пользователя. Больше не нужно будет держать для каждого гаджета в доме отдельный зарядник.
У адаптера Power Adapter Trio есть сразу три порта: один USB Type-C (65 Вт максимум), один USB Type-C (25 Вт максимум) и один USB Type-A (15 Вт максимум). Он стоит около 56 евро (примерно 5000 рублей) и уже доступен для покупки на некоторых европейских сайтах. Пока Samsung официально не представила устройство.
С помощью этого зарядника можно будет быстро зарядить ноутбук Galaxy Book, смартфоны Galaxy S21 или Galaxy Z Flip 3.
Источник: Sammobile