Samsung выпустит адаптер питания, подходящий ко всем устройствам

У адаптера Power Adapter Trio есть сразу три порта: один USB Type-C (65 Вт максимум), один USB Type-C (25 Вт максимум) и один USB Type-A (15 Вт максимум). Он стоит около 56 евро (примерно 5000 рублей) и уже доступен для покупки на некоторых европейских сайтах. Пока Samsung официально не представила устройство.

С помощью этого зарядника можно будет быстро зарядить ноутбук Galaxy Book, смартфоны Galaxy S21 или Galaxy Z Flip 3.