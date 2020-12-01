Samsung выпустит метку для отслеживания любых вещей

Девайс прошёл в базе данных под модельным номером EI-T5300. Стоит отметить, что у Samsung уже есть трекер SmartThings с поддержкой сетей LTE. Метка позволяла обнаружить местоположение рюкзака или домашнего питомца. Отслеживание шло в режиме реального времени в приложении SmartThings.

Что касается грядущей Smart Tag, то пока неясно, как именно она будет работать. Она может использовать как Bluetooth, так и LTE, UWB или даже GPS.

Не исключено, что Samsung представит новое устройство в январе вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.