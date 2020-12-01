Наука и технологии
Сегодня 14:32
Samsung выпустит метку для отслеживания любых вещей
То, что Apple, несмотря на слухи, так и не выпустила
В базе данных индонезийского сертификационного агентства появилось новое устройство Samsung — метка для отслеживания любых вещей. Оно будет называться Galaxy Smart Tag.
Девайс прошёл в базе данных под модельным номером EI-T5300. Стоит отметить, что у Samsung уже есть трекер SmartThings с поддержкой сетей LTE. Метка позволяла обнаружить местоположение рюкзака или домашнего питомца. Отслеживание шло в режиме реального времени в приложении SmartThings.
Что касается грядущей Smart Tag, то пока неясно, как именно она будет работать. Она может использовать как Bluetooth, так и LTE, UWB или даже GPS.
Не исключено, что Samsung представит новое устройство в январе вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.