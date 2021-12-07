Samsung выпустит наиболее похожую на человеческий глаз камеру

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Samsung выпустит наиболее похожую на человеческий глаз камеруПредставлен новый датчик
Samsung разрабатывает свою первую камеру ISOCELL с массивом RGBW. Новый датчик изображения называется ISOCELL GWB и имеет разрешение 64 Мп.
Вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок Samsung Electronics China назвал ISOCELL GWB «датчиком изображения, наиболее похожим на человеческий глаз». Добавление белого пикселя к модели RGB улучшает светочувствительность датчика. А продуманное расположение субпикселей позволяет получать более яркие изображения и лучшую цветопередачу при съёмке даже в условиях низкой освещённости.
Стоит отметить, что Samsung разработала новый датчик в сотрудничестве с китайским производителем смартфонов TECNO Mobile. Можно предположить, что ISOCELL GWB дебютирует в грядущем смартфоне TECNO в 2022 году. В серии Galaxy S22 его, скорее всего, не будет.
Источник: Sammobile