Samsung выпустит наиболее похожую на человеческий глаз камеру

Стоит отметить, что Samsung разработала новый датчик в сотрудничестве с китайским производителем смартфонов TECNO Mobile. Можно предположить, что ISOCELL GWB дебютирует в грядущем смартфоне TECNO в 2022 году. В серии Galaxy S22 его, скорее всего, не будет.