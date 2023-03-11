12:45, 11 марта 2023
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Samsung выпустит новую версию своего аналога брелоков Apple AirTag в 2023 г.SmartTag второго поколения
Samsung выпустила свой первый Galaxy SmartTag в начале 2021 года вместе с серией Galaxy S21. С тех пор устройство, аналог Apple AirTag, не обновлялось. Теперь же появилась информация, что в 2023 году может выйти новая версия SmartTag.
Фото: Unsplash
По информации источников, метки второго поколения выйдут позже в этом году, вероятно, вместе с новыми наушниками и часами — Galaxy Buds3 и Galaxy Watch6 в августе.
SmartTag следующего поколения может получить увеличенный радиус действия, более продвинутый звуковой сигнал, улучшенное время автономной работы и повышенную безопасностью.