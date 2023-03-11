Samsung выпустит новую версию своего аналога брелоков Apple AirTag в 2023 г.

По информации источников, метки второго поколения выйдут позже в этом году, вероятно, вместе с новыми наушниками и часами — Galaxy Buds3 и Galaxy Watch6 в августе.

SmartTag следующего поколения может получить увеличенный радиус действия, более продвинутый звуковой сигнал, улучшенное время автономной работы и повышенную безопасностью.