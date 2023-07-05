Samsung выпустит умные кольца и очки

Samsung выпустит умные кольца и очкиПо крайней мере, об этом говорит уже два факта
В то время как смарт-часы продолжают доминировать в сфере носимых устройств, Samsung, похоже, изучает возможность расширения ассортимента умных аксессуаров. Недавно компания получила три новых товарных знака от Ведомства интеллектуальной собственности Великобритании: «Samsung Circle», «Samsung Index» и «Samsung Insight».
Эти торговые марки относятся к категории носимых компьютеров, умных колец, умных часов и смартфонов, среди прочих предметов. Хотя конкретная природа этих устройств остается неясной, потенциально они могут включать в себя умные кольца, умные браслеты, контроллеры VR или даже умные очки.
Дело в том, что ранее Samsung защитила товарные знаки «Galaxy Glasses» и «Galaxy Ring». Однако до конца неясно, связаны ли эти названия с недавно приобретенными товарными знаками.