Samsung выпустит умные кольца и очки

Эти торговые марки относятся к категории носимых компьютеров, умных колец, умных часов и смартфонов, среди прочих предметов. Хотя конкретная природа этих устройств остается неясной, потенциально они могут включать в себя умные кольца, умные браслеты, контроллеры VR или даже умные очки.

Дело в том, что ранее Samsung защитила товарные знаки «Galaxy Glasses» и «Galaxy Ring». Однако до конца неясно, связаны ли эти названия с недавно приобретенными товарными знаками.