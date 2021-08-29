Samsung задержит выпуск процессоров нового поколения

Наука и технологии
Сегодня в 12:47
Samsung задержит выпуск процессоров нового поколенияТак же, как и TSMC
На прошлой неделе стало известно, что TSMC откладывает начало производства чипов по 3-нм технологии. Поэтому айфоны 2022 года всё ещё могут быть изготовлены по 4-нм техпроцессу. В результате задержки смартфоны Apple в следующем году могут оказаться не такими мощными и энергоэффективными, как хотелось бы. Сегодня СМИ сообщили, что у Samsung также может возникнуть задержка с выпуском своих 3-нм чипов.
Samsung планировала использовать транзисторы GAA, которые заменили бы FinFET. Однако, как сообщается, компания столкнулась с проблемой утечки технологий. По последним данным, чипы с транзисторами GAA получились не такими конкурентоспособными по сравнению с 3-нм процессорами TSMC.
Издание Digitimes сообщило, что массовое производство 3-нм технологии Samsung GAA вряд ли состоится в 2023 году, как планировалось.