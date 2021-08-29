Samsung задержит выпуск процессоров нового поколения

Samsung планировала использовать транзисторы GAA, которые заменили бы FinFET. Однако, как сообщается, компания столкнулась с проблемой утечки технологий. По последним данным, чипы с транзисторами GAA получились не такими конкурентоспособными по сравнению с 3-нм процессорами TSMC.

Издание Digitimes сообщило, что массовое производство 3-нм технологии Samsung GAA вряд ли состоится в 2023 году, как планировалось.