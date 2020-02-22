Samsung закрыла свой завод из-за одного заражённого коронавирусом

На заводе в Куми производятся мобильные устройства компании. Samsung планирует провести обеззараживание помещений предприятия в воскресенье, 23 февраля. Возобновить изготовление устройств хотят уже в понедельник 24 февраля. Приостановка работы на один день не должна будет сказаться на объёмах производства смартфонов.

Сообщается также, что сотрудники, которые контактировали с заражённым, добровольно согласились уйти на карантин.

Стоит отметить, что по данным Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи, в провинции Кёнсан-Пукто, где находится город Куми, зарегистрированы 14 случаев инфицирования коронавирусом.