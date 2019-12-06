Наука и технологии
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Samsung запустит в России сервисные центры на колёсах
Пока только в Москве и Петербурге
Компания Samsung объявила о запуске в России мобильных сервисных центров в минивенах. «Скорая помощь» для смартфонов приедет к тем людям, которым некогда идти ремонтировать устройство в стационарную точку.
Сообщается, что машины оборудованы всем необходимым для сервисного обслуживания смартфонов и даже имеют склад запасных частей. Инженеры на минивенах смогут ремонтировать и премиальные аппараты, в том числе Galaxy Fold, и флагманские.
Samsung обещает, что специалисты приедут в любое удобное для клиента место и время. Неисправность устройства они могут устранить в течение часа (двух в крайнем случае). Пользователь сможет наблюдать процесс ремонта по полученному на время подменному аппарату.
Услугами мобильного сервисного скоро смогут воспользоваться жители Москвы и Санкт-Петербурга. Для гарантийных случаев выезд бесплатный. По негарантийному обслуживанию цены можно уточнить по телефону линии поддержки.