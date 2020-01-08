Samsung защитила накопитель SSD сканером отпечатков пальцев

Сообщается, что T7 Touch будет работать в два раза быстрее предшественника — модели T5. Максимальная скорость чтения составит 1050 МБ/с, а записи — 1000 МБ/с. Чтобы достичь этих показателей, нужно подключить накопитель через соединительные кабели с поддержкой USB 3.2 Gen 2, также должен быть включен режим UASP.

Помимо сканера отпечатков пальцев информацию на SSD защищает пароль и 256-битное аппаратное AES-шифрование.

Устройство получилось компактным: его габариты составляют 85 x 57 x 8 мм, а масса — всего 58 граммов. Представлены версии на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ в чёрном и серебристом цветах.