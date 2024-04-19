Samsung заставила своих руководителей работать 6 дней в неделю

Этот шаг был предпринят, несмотря на недавнее достижение Samsung — возвращение лидерства по мировым поставкам смартфонов в первом квартале 2024 года. Однако компании приходится бороться с такими неблагоприятными факторами, как рост цен на нефть, высокая стоимость займов и ослабление южнокорейского вона.

Новый график уже действует для большинства технологических подразделений Samsung, и ожидается, что его примеру последует сектор финансовых услуг. Интересно, что руководители Samsung Electronics, как сообщается, будут иметь некоторую свободу действий, выбирая для работы субботу или воскресенье.

Южная Корея, кстати, известна своей требовательной культурой труда: средний работник ежегодно проводит на работе около 1900 часов.