Samsung ждет снижения прибыли в четвертом квартале

Опубликовано 27 декабря 2024, 09:131 мин.
Samsung ждет снижения прибыли в четвертом кварталеВ связи с падением спроса на чипы
Ожидается, что Samsung Electronics и SK hynix сообщат о снижении прибыли в четвертом квартале из-за падения спроса на чипы памяти и другие устройства. Аналитики пересмотрели свои прогнозы, ссылаясь на «избыточное предложение и падение цен на старых рынках DRAM».
Прогнозируемая операционная прибыль Samsung в 4 квартале составит по новым прогнозам 9,22 триллиона вон (6,3 миллиарда долларов), что ниже предыдущих оценок в 9,7 триллиона вон. Компания борется с избыточными запасами и снижением цен, особенно на чипы DDR4, цены на которые с июля упали на 35,7%. Аналитики также отмечают задержки в поставках чипов HBM3e от компании для Nvidia.
SK hynix, ведущий поставщик чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), также пострадал. Ее предполагаемая прибыль за четвертый квартал немного снизилась и составила 8,05 триллиона вон.
Однако сегмент HBM работает лучше, чем традиционная DRAM.