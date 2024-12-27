Samsung ждет снижения прибыли в четвертом квартале

Прогнозируемая операционная прибыль Samsung в 4 квартале составит по новым прогнозам 9,22 триллиона вон (6,3 миллиарда долларов), что ниже предыдущих оценок в 9,7 триллиона вон. Компания борется с избыточными запасами и снижением цен, особенно на чипы DDR4, цены на которые с июля упали на 35,7%. Аналитики также отмечают задержки в поставках чипов HBM3e от компании для Nvidia.

SK hynix, ведущий поставщик чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), также пострадал. Ее предполагаемая прибыль за четвертый квартал немного снизилась и составила 8,05 триллиона вон.

Однако сегмент HBM работает лучше, чем традиционная DRAM.