Самую дешёвую авиакомпанию в России оштрафуют за рекламу на борту

Речь идёт о рекламе средства от укачивания «Драмина». «Коммерсантъ» сообщает, что «Победа» начала транслировать аудиорекламу ещё 2,5 года назад. Но претензии ей предъявили впервые.

Если авиакомпанию признают нарушителем, то ей придётся выплатить штраф от 40 до 100 тысяч рублей и перестать включать рекламу в салоне самолётов.

На рекламные объявления пожаловался один из пассажиров рейса Милан—Москва. Дело в том, что по закону «О рекламе», «распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, не допускается».

Как Ferra.ru пояснила эксперт, руководитель антимонопольной практики RBS (Rights Business Standard) Анастасия Яремчук, самолёты вполне подпадают под понятие «транспортное средство» в понимании законодательства о рекламе. Запрет же на рекламу объясняется так:

«...Подобные запреты связаны не только с обеспечением безопасности движения (например, звуковая реклама снаружи может препятствовать получению/донесению предупредительных сигналов и пр.), но и также с обеспечением интересов пассажиров, которые фактически лишены возможности регулировать (отключать, делать тише/громче и пр.) рекламу внутри транспортного средства (речь не идет о личном), где владелец такового (например, та же авиакомпания) наделяется безграничным правом выбора определённой рекламы», — рассказала эксперт. — «Также странным является и довод компании "Победа", что благодаря рекламе поддерживаются низкие тарифы авиабилетов. Сниженные цены не могут оправдывать нарушения законодательных запретов», — добавила она.