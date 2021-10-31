Самые необычные предметы, найденные шахтёрами

На самом деле странные артефакты, которые не соответствуют времени, - это уже не открытие. Их регулярно находят ещё с XIX века. О некоторых из них - отечественных и зарубежных - ниже.

Недавние находки в России. Об одной из находок рассказал житель Владивостока. Он обнаружил предмет, состоящий из алюминия с примесью 2,4% магния. Длина его - 7,5 см. При этом известно, что подобная деталь могла появиться лишь в XX веке, а увидели её внутри обломка каменного угля, которому как минимум 300 миллионов лет.

Помимо этого, любопытную стружку нашёл Валерий Двужильный из Дальнегорска. Она состояла из церия, лантана и хрома. А вот возраст песчаников, где она была найдена, - 240 миллионов лет. Учёные выяснили, что Двужильный на самом деле нашёл части искусственно произведённых сплавов, а вот как они попали в пески пермского периода, исследователи не сказали.

В 2008 году в Донецке Ростовской области нашли круглый предмет в виде колеса. Выглядел он очень странно, причём находился в «крыше» шахты на глубине 900 метров.

В известняке в Севастополе учёные также обнаружили артефакты, похожие на наконечники стрел. При этом считается, что известняку, где их нашли, 70 миллионов лет.