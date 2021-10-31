Самые необычные предметы, найденные шахтёрами

Самые необычные предметы, найденные шахтёрамиИх называют неуместными артефактами
На самом деле странные артефакты, которые не соответствуют времени, - это уже не открытие. Их регулярно находят ещё с XIX века. О некоторых из них - отечественных и зарубежных - ниже.
- Недавние находки в России. Об одной из находок рассказал житель Владивостока. Он обнаружил предмет, состоящий из алюминия с примесью 2,4% магния. Длина его - 7,5 см. При этом известно, что подобная деталь могла появиться лишь в XX веке, а увидели её внутри обломка каменного угля, которому как минимум 300 миллионов лет.
Помимо этого, любопытную стружку нашёл Валерий Двужильный из Дальнегорска. Она состояла из церия, лантана и хрома. А вот возраст песчаников, где она была найдена, - 240 миллионов лет. Учёные выяснили, что Двужильный на самом деле нашёл части искусственно произведённых сплавов, а вот как они попали в пески пермского периода, исследователи не сказали.
В 2008 году в Донецке Ростовской области нашли круглый предмет в виде колеса. Выглядел он очень странно, причём находился в «крыше» шахты на глубине 900 метров.
В известняке в Севастополе учёные также обнаружили артефакты, похожие на наконечники стрел. При этом считается, что известняку, где их нашли, 70 миллионов лет.
- Находки за рубежом. В Шотландии в 1845 году в известняковом карьере нашли железный гвоздь. В 1889 году в США в породе, возраст которой 2 миллиона лет, обнаружили 4-сантиметровую фигурку женщины. А в 1891 году шахтёры внутри глыбы угля нашли золотую цепочку.
В XX веке тоже находили любопытные артефакты. В 1912 году - железная чашка, в 1928 году - бетонная стена, в 1934 году - так называемый лондонский молоток (обнаружен в породе, возрастом 444–485 миллионов лет), в 1974 году - алюминиевая деталь, напоминающая запчасть космического корабля «Аполлон». Находили и отпечатки ботинок на породах, которым несколько миллионов лет.
Согласно научной точке зрения, нахождение таких предметов - это просто случайность. Но автор материала отмечает: всё-таки какие-то вещи мы всё ещё не знаем об истории планеты Земля. Вполне возможно, что подобные артефакты как раз доказывают, что человечеству на самом деле миллионы лет.
Кроме того, есть теория Константина Буфеева, геолога и православного священника, которая заключается в следующем. По его мнению, как крупные, так и мелкие животные жили в одно и то же время (трилобиты, улитки, динозавры), но при наводнении они оказались расположены в земных породах в зависимости от веса. Так, более мелкие организмы - в старых породах, а более крупные - в молодых. Но это лишь одно из существующих объяснений.