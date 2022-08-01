Наука и технологии
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Самые необычные и примечательные технологии с выставки CES 2022

По версии TJ
Только что прошла ежегодная выставка компьютерной техники CES 2022. На ней показали много всего: и мощнейшие ноутбуки, и комплектующие, и концептуальные устройства. Автор издания TJ составил рейтинг наиболее примечательных технологий с выставки.
Самые необычные и примечательные технологии с выставки CES 2022

Первым в списке упоминается самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор Samsung Odyssey Ark. На таком экране помещается до трёх рабочих столов.

Samsung Odyssey Ark

Samsung Odyssey Ark

Кроме того, Samsung анонсировала портативное устройство: проектор, умную колонку и светильник в одном. Изображение можно без труда проецировать и на потолок.

Проектор Samsung

Проектор Samsung

Есть в подборке и самый большой у LG 97-дюймовый OLED-телевизор.

97-дюймовый телевизор LG

97-дюймовый телевизор LG

Действительно интересная новинка — меняющий цвет автомобиль BMW. По нажатию кнопки автомобиль за секунду перекрашивается с белого на серый.

Автомобиль BMW

Автомобиль BMW

Далее следует игровой стол-компьютер Razer. Это модульное устройство с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой, которое можно оснастить OLED-дисплеями с диагональю 65 или 77 дюймов.

Игровой стол-компьютер Razer

Игровой стол-компьютер Razer

Среди ноутбуков выделился ASUS Zenbook 17 Fold OLED с 17,3-дюймовым гибким экраном. Устройство можно использовать в разных режимах: ноутбука, планшета, книги и т.д.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

ASUS Zenbook 17 Fold OLED

Интересен и домашний робот-помощник от Labrador Systems, который по сути является двигающимся самостоятельно столиком.

Робот Labrador Systems

Робот Labrador Systems

Заставляет содрогнуться от неожиданности роутер TP-Link, способный автоматически вращать четырьмя антеннами для поиска лучшего сигнала.

Роутер TP-Link

Роутер TP-Link

И завершает список гаджет от Loreal, который позволяет красить волосы дома.

Окрашиватель волос Loreal

Окрашиватель волос Loreal

Источник: TJ
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