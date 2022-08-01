Самые необычные и примечательные технологии с выставки CES 2022

Самые необычные и примечательные технологии с выставки CES 2022По версии TJ
Первым в списке упоминается самый большой изгибаемый игровой OLED-монитор Samsung Odyssey Ark. На таком экране помещается до трёх рабочих столов.
Кроме того, Samsung анонсировала портативное устройство: проектор, умную колонку и светильник в одном. Изображение можно без труда проецировать и на потолок.
Есть в подборке и самый большой у LG 97-дюймовый OLED-телевизор.
Действительно интересная новинка — меняющий цвет автомобиль BMW. По нажатию кнопки автомобиль за секунду перекрашивается с белого на серый.
Далее следует игровой стол-компьютер Razer. Это модульное устройство с сенсорной поверхностью и RGB-подсветкой, которое можно оснастить OLED-дисплеями с диагональю 65 или 77 дюймов.
Среди ноутбуков выделился ASUS Zenbook 17 Fold OLED с 17,3-дюймовым гибким экраном. Устройство можно использовать в разных режимах: ноутбука, планшета, книги и т.д.
Интересен и домашний робот-помощник от Labrador Systems, который по сути является двигающимся самостоятельно столиком.
Заставляет содрогнуться от неожиданности роутер TP-Link, способный автоматически вращать четырьмя антеннами для поиска лучшего сигнала.
И завершает список гаджет от Loreal, который позволяет красить волосы дома.