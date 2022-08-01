Самые необычные и примечательные технологии с выставки CES 2022

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Только что прошла ежегодная выставка компьютерной техники CES 2022. На ней показали много всего: и мощнейшие ноутбуки, и комплектующие, и концептуальные устройства. Автор издания TJ составил рейтинг наиболее примечательных технологий с выставки.