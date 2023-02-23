Самые смертоносные аварии в ядерной энергетике за всё время

Самые смертоносные аварии в ядерной энергетике за всё времяИ это не только Чернобыль
На YouTube-канале The Infographics Show перечислили самые страшные аварии, связанные с ядерной энергетикой, которые происходили в мире.
Фото: Bloomberg
Наверняка при упоминании ядерной энергетики вам на ум приходит Чернобыль. Но это была не первая ядерная катастрофа и не последняя. Вот какие аварии стали самыми смертоносными в истории.
Лаборатории Чок-Ривер. В этом месте в 1950-х годах произошла ядерная катастрофа. Эти лаборатории расположены в чуть более чем в 160 км к северо-западу от Оттавы (Канада). В 1950-е годы там учёные работали над развитием ядерных технологий будущего. Однако все новые технологии представляют определённый риск. В декабре 1952 года в Национальном исследовательском экспериментальном реакторе в лабораториях возникла проблема. Она привела к неконтролируемой реакции деления. В результате 1,2 миллиона галлонов радиоактивных отходов были сброшены в подвал завода Чок-Ривер. Часть отходов также попала в систему реки Оттава и прилегающие районы. Радиация в итоге распространилась по всему району и устремилась к США. Неизвестно, сколько на самом деле людей пострадало из-за этой катастрофы. А затем в 1958 году в лаборатории Чок-Ривер произошла ещё одна авария. И она тоже унесла жизни, но сколько конкретно - неизвестно.
В 1950-х годах в СССР также случилась ещё более серьёзная ядерная катастрофа - Кыштымская. 29 сентября 1957 года в городе Озерск вышла из строя система охлаждения на ядерном объекте. Реактор взорвался, и в воздух были выброшены радиоактивные частицы. Эти частицы распространились по территории России на 300 квадратных миль (780 квадратных километров) и загрязняли целые города. Считается, что из-за радиации 200 человек умерли от рака. Скорее всего, больше 1000 человек подверглись опасному уровню радиации и тоже пострадали от болезней.
В 1957 году ядерная авария произошла и в Великобритании. 10 октября 1957 года в ядерном реакторе Виндскейла графитовая активная зона, заполненная ураном, загорелась. Из-за этого в воздух выбрасывались радиоактивные вещества. Проблему удалось решить, но ушло на это несколько дней. 12 октября 1957 года радиоактивное облако начало распространяться по всему Соединённому Королевству и в Европу. Одной из мер, которую приняли для снижения уровня радиации, было изъятие из магазинов всего молока на месяц. Но считается, что эта катастрофа вызвала примерно 250 случаев рака.
Energy.gov
В результате одной из ядерных аварий едва не затонула подводная лодка. Это была советская подлодка К-19. В 1961 году подводная лодка путешествовала по водам Северной Атлантики. Но в какой-то момент её ядерный двигатель стал перегреваться. Членам экипажа пришлось работать над устранением аварии, а в это время радиация пронзала их тела. Если бы им не удалось всё устранить, то подлодка взорвалась бы и выпустила бы огромную дозу радиации. Все мужчины, которые были в подлодке, скончались позднее из-за болезней. Кроме того, подлодка, которая доставляла на базе К-19, тоже подверглась радиоактивному заражению. Поэтому многие люди, которые были на борту спасательной подводной лодки, тоже заболели из-за радиации. И мы никогда не узнаем, сколько точно людей из-за этой катастрофы погибло.
В 1979 году в Соединённых Штатах Америки произошла ядерная катастрофа. Это одна из самых страшных аварий на атомной электростанции в мире. Авария на Три-Майл-Айленде подорвала доверие общественности к ядерной энергии. Произошла эта авария из-за того, что клапан давления на атомной электростанции не закрылся и вышел из строя. Удалось всё починить только спустя несколько дней.
Из-за неисправных деталей также произошло несколько ядерных аварий. А какие-то катастрофы случились из-за небрежности специалистов, которые работали на объекте. Так было, например, в 1987 году в Гоянии (Бразилия). Два мусорщика 13 сентября 1987 году проникли в одно из заброшенных зданий и забрали там аппарат телетерапии, где всё ещё находился высокорадиоактивный хлорид цезия. Затем они продали это владельцу свалки, однако проблема была в том, что устройство на протяжении всего пути от здания до свалки излучало радиацию. Считается, что тогда подверглись излучению 245 человек.
Наконец, самая страшная ядерная катастрофа, которая когда либо происходила, - Чернобыльская. Случилось всё 25 апреля 1986 года. Уровень выбросов в заражённой зоне стал снижаться только 6 мая. Согласно официальным отчётам, в результате этой аварии погиб 31 человек. Но, скорее всего, это число намного больше из-за количества вовлечённых в это рабочих, а также количества облучения, которому все они подверглись.