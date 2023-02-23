Самые смертоносные аварии в ядерной энергетике за всё время

Наверняка при упоминании ядерной энергетики вам на ум приходит Чернобыль. Но это была не первая ядерная катастрофа и не последняя. Вот какие аварии стали самыми смертоносными в истории.

Лаборатории Чок-Ривер. В этом месте в 1950-х годах произошла ядерная катастрофа. Эти лаборатории расположены в чуть более чем в 160 км к северо-западу от Оттавы (Канада). В 1950-е годы там учёные работали над развитием ядерных технологий будущего. Однако все новые технологии представляют определённый риск. В декабре 1952 года в Национальном исследовательском экспериментальном реакторе в лабораториях возникла проблема. Она привела к неконтролируемой реакции деления. В результате 1,2 миллиона галлонов радиоактивных отходов были сброшены в подвал завода Чок-Ривер. Часть отходов также попала в систему реки Оттава и прилегающие районы. Радиация в итоге распространилась по всему району и устремилась к США. Неизвестно, сколько на самом деле людей пострадало из-за этой катастрофы. А затем в 1958 году в лаборатории Чок-Ривер произошла ещё одна авария. И она тоже унесла жизни, но сколько конкретно - неизвестно.

В 1950-х годах в СССР также случилась ещё более серьёзная ядерная катастрофа - Кыштымская. 29 сентября 1957 года в городе Озерск вышла из строя система охлаждения на ядерном объекте. Реактор взорвался, и в воздух были выброшены радиоактивные частицы. Эти частицы распространились по территории России на 300 квадратных миль (780 квадратных километров) и загрязняли целые города. Считается, что из-за радиации 200 человек умерли от рака. Скорее всего, больше 1000 человек подверглись опасному уровню радиации и тоже пострадали от болезней.

В 1957 году ядерная авария произошла и в Великобритании. 10 октября 1957 года в ядерном реакторе Виндскейла графитовая активная зона, заполненная ураном, загорелась. Из-за этого в воздух выбрасывались радиоактивные вещества. Проблему удалось решить, но ушло на это несколько дней. 12 октября 1957 года радиоактивное облако начало распространяться по всему Соединённому Королевству и в Европу. Одной из мер, которую приняли для снижения уровня радиации, было изъятие из магазинов всего молока на месяц. Но считается, что эта катастрофа вызвала примерно 250 случаев рака.