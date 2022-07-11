Самые странные явления, которые не могут объяснить учёные

Самые странные явления, которые не могут объяснить учёныеТаких фактов всё ещё немало
Наука может помочь понять многие явления окружающего мира. Многие, но не все. Вот что учёные всё ещё не могут объяснить до сих пор.
Сама по себе наука основывается на фактах и доказательствах. Поскольку постоянно появляются новые данные, всё в научном мире постоянно меняется. Вообще процесс этот считается бесконечным.
Одна из самых больших загадок, стоящих перед учёными, - это зарождение жизни на Земле. Было проведено множество экспериментов (самый известный из них - Миллера-Юри), в ходе которых эксперты пытались создать жизнь из различных элементов. Но им всё же не удалось это сделать. При этом они синтезировали 20 аминокислот, которые нужны для существования жизни. Это значит, что спустя какое-то время эти аминокислоты могли соединиться и в результате могла зародиться жизнь на планете. Но всё это ещё не полностью доказано. Более того, специалисты даже не до конца уверены, верный ли у них подход к пониманию того, как была создана жизнь.
Есть учёные, которые полагают, что жизнь на Землю «пришла» с другой планеты. Может быть, живые организмы попали на метеорит или комету.
Ещё одна странность - это выход осьминогов из моря в 2016 году. Эти существа вышли из воды и начали ходить по суше, чего раньше никогда не встречалось. У учёных было несколько теорий на этот счёт. Первая - осьминоги стареют (то есть они как бы уже сошли с ума и не понимали, что делали, поэтому выходили на сушу), вторая - влияние урагана Офелии и шторма Брайана, третья - слишком большое количество осьминогов в океане. При этом продолжалось такое странное поведение осьминогов около месяца.
Существование простого организма с развитым интеллектом - это явление, которое тоже ставит учёных в тупик. Речь идёт о слизевиках. Это одноклеточные, которые могут объединяться и создавать коллективный разум, то есть работать сообща. Согласно экспериментам, множество таких организмов способны пройти лабиринт, следить за временем и пр. Вместе с тем слизевики не используют мозг или нервную систему, подобно разумным существам.
Есть также один гриб, который растёт только в двух местах в одном мире. Это Chorioactis geaster. Его можно найти в США (Техас) и в Японии.
Примерно 100 лет назад люди умирали от болезни, при которой тело постепенно отключалось, а мозг продолжал полностью функционировать. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему так происходило.
Также специалисты не могут понять, почему в 1917-1928 годы люди заражались «сонной болезнью» (летаргическим энцефалитом). Дело в том, что те из пациентов, кто не умер, оказывались в ловушке собственного тела. То есть они не могли двигаться, говорить и т.п., но при осознавали всё, что происходит вокруг. Что самое странное - эта болезнь пропадала на несколько лет, а затем появлялась в самых разных странах. Например, в 1950-х года в Европе и в начале 2000-х годов в Китае.
Одна из самых больших загадок Вселенной - это то, что составляет большую её часть. В космосе существует, например, тёмная энергия, которая может вызывать странные явления: она способна раздвигать пространство и время. Кроме того, учёные заметили, что Вселенная сама по себе расширяется с ускоренной скоростью.
Единственное, что специалисты точно знают о тёмной энергии - это сила, которая противодействует гравитации. Самая невероятная особенность тёмной энергии - это её величина. Она составляет около 70 процентов от всего, что существует. То есть почти три четверти Вселенной состоит из того, что наука пока не в силах объяснить.
Есть в космосе и тёмная материя, и о ней учёные тоже почти ничего не знают. Примерно 84 процента всей материи во Вселенной люди увидеть не могут.
Чёрные дыры считаются, пожалуй, самыми загадочными объектами в космосе. Эксперты всё ещё понятия не имеют, что на самом деле происходит внутри чёрной дыры.
Также учёные до конца не могут понять, что же такое гравитация. Специалисты не могут точно определить, какие частицы вызывают гравитацию. Некоторые из них лишь предполагают, что это неоткрытая частица гравитон.
Ничего толком не могут сказать эксперты и о времени. Специалисты полагают, что время движется вперёд за счёт свойства под названием энтропия (идея о том, что всё в мире движется от порядка к беспорядку). Но почему же человек не может вернуться назад во времени? Связано это может быть с невежеством людей и с их неспособностью воспринимать движение времени по-разному. Однако, как мы можем наблюдать, время движется только в одном направлении.
Учёные уверены также, что в самом начале Вселенной была обычная материя и антиматерия. Сегодня наш мир почти полностью состоит из простой материи. Однако почему мы не живём в мире антиматерии? На этот вопрос у исследователей нет ответа.
Ещё одно странное и загадочное явление - сонолюминесценция. Это явление можно наблюдать в научной лаборатории. Если в стакан с водой излучать звуковую волну определённой частоты, то это вызовет образование пузырьков в жидкости. Однако когда пузырьки лопаются, они начинают излучать свет (хотя длится это всего одну триллионную долю секунды). И этот аспект учёные объяснить не могут.
Археологи некоторое время назад обнаружили антикитерский механизм. Это устройство было найдено на месте кораблекрушения в Средиземном море. Причём данный артефакт эксперты назвали первым компьютером, так как он использовал заводную систему шестерен и колёс, чтобы отслеживать движение небесных тел. Учёные ломают голову над тем, как подобное устройство удалось создать так рано (во времена Древней Греции) и почему эта технология не развивалась дальше.
Есть ещё манускрипт Войнича, который написан при помощи кода. Этот документ был написан примерно 600 лет назад в Центральной Европе. Учёные долгие годы пытались расшифровать этот код, но это так никому и не удалось.