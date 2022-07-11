Самые странные явления, которые не могут объяснить учёные

Наука может помочь понять многие явления окружающего мира. Многие, но не все. Вот что учёные всё ещё не могут объяснить до сих пор.

Сама по себе наука основывается на фактах и доказательствах. Поскольку постоянно появляются новые данные, всё в научном мире постоянно меняется. Вообще процесс этот считается бесконечным.

Одна из самых больших загадок, стоящих перед учёными, - это зарождение жизни на Земле. Было проведено множество экспериментов (самый известный из них - Миллера-Юри), в ходе которых эксперты пытались создать жизнь из различных элементов. Но им всё же не удалось это сделать. При этом они синтезировали 20 аминокислот, которые нужны для существования жизни. Это значит, что спустя какое-то время эти аминокислоты могли соединиться и в результате могла зародиться жизнь на планете. Но всё это ещё не полностью доказано. Более того, специалисты даже не до конца уверены, верный ли у них подход к пониманию того, как была создана жизнь.

Есть учёные, которые полагают, что жизнь на Землю «пришла» с другой планеты. Может быть, живые организмы попали на метеорит или комету.

Ещё одна странность - это выход осьминогов из моря в 2016 году. Эти существа вышли из воды и начали ходить по суше, чего раньше никогда не встречалось. У учёных было несколько теорий на этот счёт. Первая - осьминоги стареют (то есть они как бы уже сошли с ума и не понимали, что делали, поэтому выходили на сушу), вторая - влияние урагана Офелии и шторма Брайана, третья - слишком большое количество осьминогов в океане. При этом продолжалось такое странное поведение осьминогов около месяца.

Существование простого организма с развитым интеллектом - это явление, которое тоже ставит учёных в тупик. Речь идёт о слизевиках. Это одноклеточные, которые могут объединяться и создавать коллективный разум, то есть работать сообща. Согласно экспериментам, множество таких организмов способны пройти лабиринт, следить за временем и пр. Вместе с тем слизевики не используют мозг или нервную систему, подобно разумным существам.

Есть также один гриб, который растёт только в двух местах в одном мире. Это Chorioactis geaster. Его можно найти в США (Техас) и в Японии.

Примерно 100 лет назад люди умирали от болезни, при которой тело постепенно отключалось, а мозг продолжал полностью функционировать. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему так происходило.

Также специалисты не могут понять, почему в 1917-1928 годы люди заражались «сонной болезнью» (летаргическим энцефалитом). Дело в том, что те из пациентов, кто не умер, оказывались в ловушке собственного тела. То есть они не могли двигаться, говорить и т.п., но при осознавали всё, что происходит вокруг. Что самое странное - эта болезнь пропадала на несколько лет, а затем появлялась в самых разных странах. Например, в 1950-х года в Европе и в начале 2000-х годов в Китае.