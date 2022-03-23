Самые тонкие механические часы толщиной всего 1,9 миллиметров

Самые тонкие механические часы толщиной всего 1,9 миллиметровИ стоимостью в несколько квартир
Этот рекорд ранее принадлежал Piaget, чьи часы Altiplano Ultimate Concept поразили сообщество в 2018 году толщиной всего в два миллиметра. Четыре года спустя Bulgari вырвала эту корону из рук Piaget, представив новые часы Octo Finissimo Ultra толщиной всего 1,88 мм. Для сравнения, обычная 5-рублевая монета всего 1,8 мм.
Bulgari выпустит 10 экземпляров Octo Finissimo Ultras, на лицевую сторону которых будет нанесен QR-код, содержащий ссылки на NFT-токен, предназначенные для аутентификации каждого экземпляра.
Чтобы уменьшить размеры часов, часовщикам Bulgari пришлось интегрировать все 170 компонентов Octo Finissimo Ultra в корпус вместо того, чтобы устанавливать механические детали по одной. Чтобы сделать часы достаточно прочными, корпус изготовлен из титана с пескоструйной обработкой, а задняя крышка - из карбида вольфрама: материала, который также используется для изготовления промышленных сверл.
При полном заводе запас хода Octo Finissimo Ultra работают 50 часов. Это “произведение искусства” будет стоит около 440 000 долларов или 45,7 млн рублей, кому как удобнее.