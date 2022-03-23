Самые тонкие механические часы толщиной всего 1,9 миллиметров

Этот рекорд ранее принадлежал Piaget, чьи часы Altiplano Ultimate Concept поразили сообщество в 2018 году толщиной всего в два миллиметра. Четыре года спустя Bulgari вырвала эту корону из рук Piaget, представив новые часы Octo Finissimo Ultra толщиной всего 1,88 мм. Для сравнения, обычная 5-рублевая монета всего 1,8 мм.

Bulgari выпустит 10 экземпляров Octo Finissimo Ultras, на лицевую сторону которых будет нанесен QR-код, содержащий ссылки на NFT-токен, предназначенные для аутентификации каждого экземпляра.

Чтобы уменьшить размеры часов, часовщикам Bulgari пришлось интегрировать все 170 компонентов Octo Finissimo Ultra в корпус вместо того, чтобы устанавливать механические детали по одной. Чтобы сделать часы достаточно прочными, корпус изготовлен из титана с пескоструйной обработкой, а задняя крышка - из карбида вольфрама: материала, который также используется для изготовления промышленных сверл.