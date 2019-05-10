Самый богатый человек мира показал космический корабль для высадки на Луну

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, а также основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, представил прототип космического корабля Blue Moon.

Беспилотный многоразовый Blue Moon предназначается для доставки на Луну различного научного оборудования и до небольших четырёх луноходов. Кроме того, корабль может доставлять спутники на лунную орбиту.

На пресс-конференции Безос заявил журналистам: «Пришло время вернуться на Луну — на этот раз чтобы остаться». Компания Blue Origin подтвердила, что планирует подготовить Blue Moon к проекту NASA по высадке на Луну в 2024 году.

Отметим, что на данный момент Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. На 10 мая он имел состояние в 118 миллиардам долларов.