Самый большой айсберг в мире растаял

Площадь айсберга составляла почти 6000 квадратных километров, когда он откололся от Антарктики в 2017 году. Это площадь небольшой страны. Размер айсберга был равен 175 на 50 километрам, а масса — одному триллиону тонн.

Теперь же спутники показывают, что айсберг практически исчез: он разбился на небольшие фрагменты, которые больше даже не стоит отслеживать. Отмечается, что айсберг разрушили волны, тёплая вода и более высокая температура воздуха в Атлантике. Учёные отмечают, что удивительно, что A68 продержался так долго.

«Би-би-си» отмечает, A68, вероятно, запомнится как первый айсберг, ставший звездой социальных сетей. Люди часто делились его спутниковыми снимками.