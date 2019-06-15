Самый большой и необычный в мире самолёт выставили на продажу

Продаёт самолёт инвестиционный конгломерат Vulcan. В указанную сумму входит стоимость самого воздушного судна, ангар для него, а также права интеллектуальной собственности.

Первый свой полёт Stratolaunch совершил в апреле над пустыней в Калифорнии. Он сумел развить скорость до 304,17 км/ч на высоте более 5 км. Главная особенность самолёта — его конструкция. Он состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, которые соединены общим крылом длиной 117,3 м, что превышает размер поля для игры в американский футбол. Масса Stratolaunch равна 250 тоннам без нагрузки.

Изначально самолёт создавали для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода на орбиту спутников.