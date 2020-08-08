Самый большой кратер нашли в Солнечной системе

Исследователи изучили огромные впадины на Ганимеде, спутнике Юпитера. Они распределены по поверхности почти концентрически. Астрономы изучили снимки, полученные зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», и пришли к выводу, что структура на Ганимеде является ударным кратером.

Более того, это самый большой кратер в Солнечной системе. Учёные провели моделирование и увидели, что такая структура могла образоваться в результате столкновения с астероидом диаметром в 150 километров. Удар мог произойти на скорости 20 километров в секунду.

Учёные намерены продолжать изучать кратер и ждут начала миссии JUICE.