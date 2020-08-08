Наука и технологии
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Самый большой кратер нашли в Солнечной системе
На Ганимеде
В Солнечной системе нашли самый большой ударный кратер. Точнее, о существовании этой структуры было известно давно, но японские астрономы выяснили её происхождение.
Исследователи изучили огромные впадины на Ганимеде, спутнике Юпитера. Они распределены по поверхности почти концентрически. Астрономы изучили снимки, полученные зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», и пришли к выводу, что структура на Ганимеде является ударным кратером.
Более того, это самый большой кратер в Солнечной системе. Учёные провели моделирование и увидели, что такая структура могла образоваться в результате столкновения с астероидом диаметром в 150 километров. Удар мог произойти на скорости 20 километров в секунду.
Учёные намерены продолжать изучать кратер и ждут начала миссии JUICE.