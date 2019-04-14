Самый большой самолёт в мире впервые взлетел

Полёт продлился два с половиной часа: самолёт совершил посадку в 19:30 по московскому времени. Stratolaunch Model 351 — американский двухфюзеляжный самолёт-носитель. Помимо необычной конструкции, аппарат имеет самый большой размах крыла в истории — 117,3 м.

Самолёт предназначен для полётов на высоте до 10,5 км. На этой высоте он может сбрасывать космические ракеты для их выхода на орбиту. Впервые Stratolaunch Model 351 был представлен в мае 2017 года. После этого, в течение двух лет, самолёт проходил пробные пробежки.