Самый большой в мире айсберг предвещает климатическую катастрофу: он вырвался на свободу

Спутники внимательно следят за эпическим дрейфом A23a, подчеркивая его огромные масштабы. По словам Робби Маллетта, специалиста по морскому льду, «это метафора того, насколько массивна криосфера, насколько велика Антарктида, и напоминание об огромном риске, с которым мы сталкиваемся из-за повышения уровня моря».

Движение этого колоссального айсберга весом почти в триллион тонн подчеркивает тревожную скорость, с которой айсберги отламываются из-за климатического кризиса. Сейчас, когда COP28 в самом разгаре, политики решают вопрос о необходимости сдерживания повышения уровня моря.

Пока мир готовится к последствиям, Гейл Уайтман, профессор устойчивого развития, предупреждает, что «полюса определят судьбу человечества». Колоссальный путь айсберга - это наглядное напоминание о том, что судьба полярных регионов неразрывно связана с нашей собственной.