Самый большой в мире самолет поднялся на рекордную для себя высоту

Сегодня в 13:03
1 мин.
Самый большой в мире самолет поднялся на рекордную для себя высотуПочти 10 километров
Самый большой в мире самолет достиг новых высот. Компания Stratolaunch завершила седьмой испытательный полет своего гигантского самолета-носителя Roc, зафиксировав при этом рекордную для огромного самолета высоту.
Калифорнийская компания Stratolaunch первоначально разработала Roc для доставки ракет и спутников в стратосферу, откуда они затем будут выводиться на низкую околоземную орбиту. В результате недавнего изменения стратегии массивный самолет с шестью двигателями Boeing, двумя фюзеляжами, расположенными бок о бок, и размахом крыльев 117 м был перепрофилирован в носитель гиперзвуковых исследовательских аппаратов.
Самолет Roc поднялся в трехчасовой полет над пустыней Мохаве, во время которого он достиг самой большой высоты, отмеченной в ходе испытаний, - 8 200 м.
По словам компании, этот полет подтвердил общие характеристики самолета и его управляемость с пилоном на борту, а также подтвердил функциональность шасси.