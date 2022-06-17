Самый большой в мире самолет поднялся на рекордную для себя высоту

Калифорнийская компания Stratolaunch первоначально разработала Roc для доставки ракет и спутников в стратосферу, откуда они затем будут выводиться на низкую околоземную орбиту. В результате недавнего изменения стратегии массивный самолет с шестью двигателями Boeing, двумя фюзеляжами, расположенными бок о бок, и размахом крыльев 117 м был перепрофилирован в носитель гиперзвуковых исследовательских аппаратов.

Самолет Roc поднялся в трехчасовой полет над пустыней Мохаве, во время которого он достиг самой большой высоты, отмеченной в ходе испытаний, - 8 200 м.

По словам компании, этот полет подтвердил общие характеристики самолета и его управляемость с пилоном на борту, а также подтвердил функциональность шасси.