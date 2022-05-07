Самый большой в мире самолет успешно провел последние летные испытания

Частная аэрокосмическая компания Stratolaunch провела испытания самолета-носителя в среду и в настоящее время анализирует данные, полученные в ходе испытательного полета, говорится в пресс-релизе компании.

Roc, названный в честь гигантской птицы из ближневосточной мифологии, летал в общей сложности 4 часа 58 минут, достигнув высоты 6 858 метров. В ходе этого полета команда, создавшая самолет, испытала новый пилон на центральном крыле самолета, предназначенный для поднятия в воздух гиперзвуковых аппаратов. Пилон длиной 4,3 метра в перспективе должен нести многоразовый гиперзвуковой испытательный самолет компании, известный как Talon-A.